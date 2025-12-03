Рейды против вырубки ёлок усилили в Калининградской области

В лесах Калининградской области усилили охрану хвойных деревьев перед новогодними праздниками. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

По данным министерства, к рейдам привлекают сотрудников полиции и работников учреждения «Дирекция лесхоза и природных парков». Проверки будут проходить не только в декабре, но и в течение январских каникул. Задача инспекторов — предотвратить незаконную вырубку и выкапывание хвойных деревьев.

В министерстве напомнили, что самовольная рубка ёлок запрещена. За одно дерево предусмотрены штрафы: для граждан от 3 до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тыс., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей. За незаконную вырубку более одного хвойного дерева ответственность строже: от штрафа (до 500 тыс.) рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Помимо этого нарушителям необходимо компенсировать причиненный вред, который в зимний период рассчитывается по повышенному коэффициенту.

В ведомстве просят жителей и гостей региона учитывать эту информацию и не пытаться заготавливать новогодние деревья в лесу самостоятельно

