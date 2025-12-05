Названы преобладающие среди обращений россиян темы перед прямой линией с Путиным

Вопросы социальной и экономической сфер, а также тема специальной военной операции чаще других отмечались в первых 100 тыс. обращений россиян к президенту перед предстоящей программой «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом сообщает ТАСС.

Колл-центр программы начал свою работу 4 декабря. За сутки было принято и обработано более 100 тыс. обращений в формате звонков и сообщений «с самыми разными вопросами».

По данным телеканала «Россия-1», наиболее популярными стали вопросы, связанные с экономической и социальной повесткой. Кроме того, большое количество обращений связано с темой специальной военной операции. При этом отмечается, что россиян интересует не только вопрос поддержки военнослужащих, но и непосредственно оборонная отрасль.

Самыми первыми после открытия колл-центра стали поступать вопросы, касающиеся коммунальной и бытовой сферы. Эти вопросы также лидировали среди обращений граждан в прошлые годы.

Напомним, что «прямая линия» с президентом состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прием вопросов будет осуществляться до окончания программы.

