В Калининградскую область не пустили почти 4 тонны перца, зараженного вредителем

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область 3,9 тонны свежего перца из Турции, зараженного карантинным объектом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фитосанитарный контроль проводился на территории склада временного хранения «Сириус». В партии свежего перца был выявлен карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Наличие вредителя подтверждено заключением Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Подкарантинная продукция направлена на обеззараживание.

«Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений», — поясняет пресс-служба ведомства.