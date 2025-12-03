В Калининградскую область не пустили почти 4 тонны перца, зараженного вредителем

В Калининградскую область не пустили почти 4 тонны перца, зараженного вредителем
Фото: архив "Нового Калининграда"
Все новости по теме: Продуктовая безопасность

Россельхознадзор предотвратил ввоз в Калининградскую область 3,9 тонны свежего перца из Турции, зараженного карантинным объектом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фитосанитарный контроль проводился на территории склада временного хранения «Сириус». В партии свежего перца был выявлен карантинный вредитель — западный (калифорнийский) цветочный трипс в жизнеспособном состоянии. Наличие вредителя подтверждено заключением Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Подкарантинная продукция направлена на обеззараживание.

«Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) — вредитель растений, ограниченно распространенный на территории Российской Федерации. Вредит всем овощным культурам и большинству декоративно-цветочных растений. Является активным переносчиком опасных вирусных заболеваний растений», — поясняет пресс-служба ведомства.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter