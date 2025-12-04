«Прямую линию» с Владимиром Путиным планируют провести 19 декабря

«Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Об этом объявили в телеграм-канале Кремля.

«Глава государства в прямом эфире подведёт итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей нашей страны. Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0—40—40 и по телефону 8—800—200—40—40. Вопросы будут также приниматься через специальное мобильное приложение (подробнее о нём можно узнать на сайте программы). Текстовые и видеовопросы Президенту могут быть отправлены через социальные сети „ВКонтакте“ и „Одноклассники“. Официальные группы программы — vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX — max.ru/moskvaputinu», — говорится в сообщении.

Приём вопросов начнётся 4 декабря в 15:00 и будет осуществляться до окончания программы 19 декабря.