Власти рассказали, сколько туристов ожидают в регионе в новогодние праздники

Власти Калининградской области рассчитывают, что регион в новогодние праздники посетят порядка 75 тысяч туристов. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире Центра управления регионом.

«​​Где-то на 75 тысяч человек мы рассчитываем. Это примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Ну, во-первых, мы видим, что Калининградская область не теряет туристическую популярность. Во всех рейтингах мы попадаем в топ-3, в топ-5 или в худшем случае в топ-10. Плюс новогодние праздники длиннее в этом году, чем в прошлом, на три дня, если я не ошибаюсь, соответственно, людей, конечно же, будет больше», — сказал Ермак.

В прошлом году Калининградскую область в период новогодних каникул посетили 69 тыс. туристов — на 9,5% больше, чем в 2023 году.