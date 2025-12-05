Власти рассказали, сколько туристов ожидают в регионе в новогодние праздники

Продолжение: Ермак: зимой в Калининград едут романтики и те, кто устал от снега
Все новости по теме: Туризм
Власти рассказали, сколько туристов ожидают в регионе в новогодние праздники

Власти Калининградской области рассчитывают, что регион в новогодние праздники посетят порядка 75 тысяч туристов. Об этом рассказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак в прямом эфире Центра управления регионом.

«​​Где-то на 75 тысяч человек мы рассчитываем. Это примерно на 10% больше, чем в прошлом году. Ну, во-первых, мы видим, что Калининградская область не теряет туристическую популярность. Во всех рейтингах мы попадаем в топ-3, в топ-5 или в худшем случае в топ-10. Плюс новогодние праздники длиннее в этом году, чем в прошлом, на три дня, если я не ошибаюсь, соответственно, людей, конечно же, будет больше», — сказал Ермак.

В прошлом году Калининградскую область в период новогодних каникул посетили 69 тыс. туристов — на 9,5% больше, чем в 2023 году.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter