Ермак: зимой в Калининград едут романтики и те, кто устал от снега

Зимой в Калининград едут жители других регионов, уставшие от снега, а также романтики. Такое мнение высказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак в прямом эфире Центра управления регионом.

«Мы здесь не избалованы снегом, слава богу, а жители других регионов могут хотеть отдохнуть от снега. Тогда они выбирают в том числе и Калининградскую область, помимо южных регионов наших, потому что здесь такая мягкая европейская зима, прогулки, горячие напитки, много всего вкусного и замечательная развлекательная и культурная программа», — сказал Ермак.

Способствуют спросу, по словам министра, и каждый день разное Балтийское море, и большое количество учреждений культуры. «Я сегодня с утра с собакой выходил гулять и видел, как туристы уже в 7 утра идут, гуляют, спрашивают, во сколько откроется музей. <...> К нам едут романтики, даже те, кто не осознаёт, что они романтики», — добавил Андрей Ермак.

По словам министра, власти ожидают, что Калининградскую область в период новогодних каникул посетят порядка 75 тыс. человек.