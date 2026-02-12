В Калининград не пустили партию томатов из Турции, зараженную вирусом

В Калининград не пустили партию томатов из Турции, зараженную вирусом

В Калининградской области в партиях свежих томатов из Турции выявили вирус коричневой морщинистости плодов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

С 6 по 9 февраля на складе временного хранения «Сириус» в трех партиях свежих томатов общим весом более 9 тонн должностные лица ведомства при проведении карантинного фитосанитарного контроля выявили зараженность. Лабораторные экспертизы, проведенные специалистами Калининградской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили наличие в образцах вируса коричневой морщинистости плодов томата.

Вирус коричневой морщинистости плодов томата — это опасное карантинное заболевание, вызывающее пожелтение жилок, мозаику на листьях, а также коричневые морщинистые пятна и деформацию плодов. Вирус поражает до 80% урожая.

В целях недопущения распространения карантинных заболеваний на территории России выпуск зараженной подкарантинной продукции запретили.


