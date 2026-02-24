Калининградская область сохранила позицию в рейтинге регионов по качеству жизни

Калининградская область вновь сохранила восьмую позицию в рейтинге российских регионов по качеству жизни. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Рейтинговый балл по итогам 2025 года составил 68,602 из 100 возможных. Годом ранее показатель был на уровне 67,717.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни — 2025 по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Сводный рейтинговый балл у лидеров превышает 80. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережает следующие за ними субъекты РФ.

Последние места занимают Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Курганская область, Карелия, Архангельская область, Забайкальский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тува.

При расчёте рейтинга проводился анализ 66 индикаторов на основе более 100 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путём агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путём агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.

При составлении рейтинга использованы данные: Росстата, Минздрава России, Минфина России, ЦБ РФ, МВД РФ, другие открытые источники. Использовались последние доступные на момент расчёта данные — показатели 2023-2025 годов.

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.