Власти разрешили вырубить 60 деревьев под застройку на улице Левитана

В Калининграде на улице Левитана разрешили вырубить 60 деревьев для строительства девятиэтажного жилого дома. Порубочный билет выдан ООО СЗ «Юго-Восток-1», информация опубликована на сайте горадминистрации.

Работы планируются на земельном участке с кадастровым номером 39:15:141717:1655. Согласно перечётной ведомости, всего вырубке подлежит 60 деревьев, 14 кустарников, 29,8 погонных метров живой изгороди и 9606 квадратных метров газона.

Компенсационная стоимость зелёных насаждений составила 16,9 млн рублей. Проектом компенсационного озеленения предусмотрена посадка 41 дерева, 7 кустарников, 30 погонных метров живой изгороди и 9606 квадратных метров газона на ул. Левитана — ул. Станиславского — ул. Подполковника Емельянова.

Порубочный билет действует до 14 марта 2027 года.

Ещё 8 деревьев разрешили вырубить на участке на ул. Левитана с кадастровым номером 39:15:141717:3153. Убрать планируется также 5758,1 квадратных метра газона. Порубочный билет выдали ООО СЗ «Юго-Восток — 3». Порубочный действует до 30 июля 2027 года.

Разрешение на строительство девятиэтажного дома на улице Левитана региональные власти выдали в марте 2024 года. В 2023 году ООО «Специализированный застройщик „Юго-Восток-1“» получило разрешения на строительство пяти зданий.

