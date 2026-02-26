Почти 99% девятиклассников получили «зачет» за итоговое собеседование

Почти 99% девятиклассников получили «зачет» за итоговое собеседование

Почти 99% девятиклассников успешно справились с итоговым собеседованием по русскому языку, которое прошло в основной срок 11 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзор, передает ТАСС.

По данным ведомства, «98,8% девятиклассников, сдававших итоговое собеседование по русскому языку в основной срок 11 февраля, успешно справились с заданиями и получили „зачет“».

Успешная сдача итогового собеседования является одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. В ходе испытания школьникам необходимо выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, подробно его пересказать с включением предложенного высказывания, подготовить монолог на одну из выбранных тем и ответить на вопросы экзаменатора в формате диалога. Собеседование проводилось как очно, так и дистанционно.

Для школьников, получивших «незачет», пропустивших испытание или не завершивших его по уважительной причине, предусмотрены дополнительные даты — 11 марта и 20 апреля 2026 года.

