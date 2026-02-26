КГТУ поднялся в локальном рейтинге вузов Северо-Запада

Калининградский государственный технический университет занял 12-е место в локальном рейтинге вузов Северо-Западного федерального округа по версии рейтингового агентства RAEX в 2026 году. По сравнению с прошлым годом университет улучшил свои позиции.

Согласно данным рейтинга, КГТУ получил 4-й ранг по показателю «Образование», 19-й — по направлению «Наука» и 15-й — по критерию «Общество».

В рейтинге представлено 32 вуза из регионов Северо-Запада, в первую тройку входят Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России.

В целом в локальные рейтинги вузов по федеральным округам в 2026 году вошли 290 университетов из 78 регионов страны. Как отметил генеральный директор RAEX Дмитрий Гришанков, в половине федеральных округов произошла смена лидеров, что свидетельствует о высокой конкуренции между вузами.

«Мы видим уверенный рост инженерных и аграрных вузов в регионах. При этом смена лидеров в половине федеральных округов говорит о высокой конкуренции: вузы активно работают над научной базой, привлечением талантливых абитуриентов и цифровой открытостью», — подчеркнул он.

В агентстве также отметили, что 75% вузов инженерно-технической направленности улучшили свое положение в рейтингах, а среди аграрных университетов положительную динамику показали 64% участников.

Напомним, что в 2025 году КГТУ занимал 15-е место в локальном рейтинге вузов Северо-Запада, улучшив показатели сразу на шесть позиций по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что Калининградский государственный технический университет был создан в 1930 году как Мосрыбвтуз, в 1957 году переведен в Калининградскую область, получив название Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства (КТИ). Как отмечается на сайте университета, КГТУ — базовый вуз учебно-методического объединения по образованию в области рыбного хозяйства, его учредителем является Росрыболовство, но при этом КГТУ развивается как многопрофильный вуз.