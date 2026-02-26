В Светлогорске предпринимателя оштрафовали за продажу продуктов без маркировки

В Светлогорске предпринимателя оштрафовали за продажу продуктов без маркировки

В Светлогорске предпринимателя привлекли к административной ответственности за продажу пищевой продукции без обязательной маркировки. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Калининградской области.

Проверку провели специалисты территориального отдела ведомства в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе после поступления информации о реализации товаров с нарушением требований технических регламентов Таможенного союза. Инспекционный визит состоялся в одном из магазинов Светлогорска, передает пресс-служба.

В ходе внепланового контрольного мероприятия в продаже выявили и арестовали почти 38 килограммов обезличенной пищевой продукции. Речь идет о рыбе холодного копчения, вяленой и свежемороженой рыбе, колбасе и сыре в ассортименте. На товарах отсутствовали сведения о производителе, дате изготовления, сроках годности и условиях хранения.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с требованиями технических регламентов «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», а также федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» оборот немаркированной продукции запрещен.

В отношении предпринимателя был составлен протокол по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ. Материалы направили в Арбитражный суд Калининградской области.

Суд, рассмотрев дело, назначил административный штраф. Арестованную продукцию постановлено утилизировать.

