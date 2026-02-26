«Вичи-Русь» рассчитывает нарастить выпуск продукции из мяса снежного краба

Все новости по теме: Промышленность

Производитель продукции из сурими ООО «Вичи-Русь» рассчитывает увеличить объёмы выпуска продукции из мяса снежного краба на 30%, нарастить выпуск полуфабрикатов в 2,5 раза и удвоить производство креветок к 2030 году. Информацию об этом разместило Агентство по рыболовству Калининградской области на своей странице «ВКонтакте».

В 2025 году компания выпустила почти 90 тыс. тонн продукции. Значительную её часть составила продукция из сурими — порядка 50 тыс. тонн. Ещё примерно треть производства составили полуфабрикаты.


Кроме того, продажи «Вичи-Русь» на российском рынке в 2025 году увеличились на 15% по сравнению с 2024 годом. Компания активно укрепляет своё положение и в странах СНГ, увеличив продажи на 6% (около 14 тыс. тонн). Руководство также сообщило о намерении освоения азиатских рынков.

«Ближайшие планы включают запуск четырёх новых продуктовых серий: крабовые палочки с соусами, ассортимент продуктов детского питания для детей старше трёх лет, продукты без содержания глютена, а также линии замораживаемых овощей и фруктов, которые позже планируется дополнить смесями с добавлением морепродуктов, — добавляет Агентство. — Наконец особая инициатива связана с организацией совместного с администрацией города Советска ежегодного фестиваля „День крабовой палочки“».


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter