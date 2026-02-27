Дятлова: в Калининграде на Портовой проведут обрезку около 100 деревьев

В Калининграде продолжаются работы по уходу за зелеными насаждениями. В ближайшее время специалисты приступят к обрезке порядка 100 деревьев на улице Портовой. Кроме того, более 20 пирамидальных тополей приведут в порядок в районе улиц Суворова и Нансена, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в своем Telegram-канале.

По ее словам, плановая формовочная и омолаживающая обрезка уже проведена на Ленинском проспекте, где обработали 64 дерева, а также на улицах Багратиона, Богдана Хмельницкого и на Старопрегольской набережной. Работы выполняют сотрудники МБУ «Чистота».

Также глава администрации отметила, что зимний период считается наиболее благоприятным для таких мероприятий. В это время деревья находятся в состоянии покоя — сокодвижение практически остановлено, что снижает нагрузку на растения. Отсутствие листвы позволяет чётко видеть структуру кроны и проводить обрезку более точно, а риск инфицирования через свежие срезы в холодное время года минимален.