В мэрии обсудили возможность установки памятника Высоцкому у «Юности»
Памятник Высоцкому в Центральном парке. Фото: prussia39
В администрации Калининграда обсудили возможную установку памятника Владимиру Высоцкому в районе ДС «Юность» на благоустраиваемой набережной. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На встречу были приглашены представители депутатского корпуса, Музея мирового океана, туристических объединений города, а также исследователи творчества артиста и участники клуба «Высоцкий в Калининграде».

Во время обсуждений был высказан тезис о том, что памятник Высоцкому в Центральном парке находится «на своём месте, но и увековечить его память рядом с местом, где он дал свой последний концерт, тоже актуально». Кроме того, у «Юности» уже есть мемориальная доска поэту. Однако из-за ремонта фасада, возможно, её придётся перенести со стены спорткомплекса: «Как вариант — поставить рядом, но в виде отдельной конструкции».

Помимо прочего, участники высказали мысль, что монумент Высоцкому на набережной будет неуместен, так как он создаст «мемориальную тесноту». В округе много разных памятников и скульптур, а появление ещё одной «обесценит» архитектурную значимость как самого Высоцкого, так и его окружения, отметили участники.

Прозвучала идея «не ставить памятник, а просто обозначить в честь него небольшое «пространство» рядом с мемориальной доской на «„Юности“, например, с выгравированными на плитке цитатами из песен». Этот вариант назвали «интересным», но предложили рассмотреть возможность его переноса на набережную острова Канта с видом на спорткомплекс или под мост.

«Ушли думать. Очевидно, что это было не последнее совещание. С появлением проработанных вариантов обязательно обсудим их с горожанами в ГорПросвете», — резюмировали в мэрии.

