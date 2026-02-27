«Великий завершитель»: в Доме китобоя пройдет лекция о философе Гегеле

Дом китобоя приглашает на лекцию кандидата философских наук, научного руководителя Центра исследований русской мысли ИГН БФУ им. И. Канта Андрея Тесли «Гегель» (16+). Она пройдет 3 марта. Информация об этом размещена в телеграм-канале музея.

Гегель является завершителем классической философии — последним «большим философом старого стиля и великим систематиком». «После него начинается нечто „иное“, в чём мы и живем, в бессилии определить суть происходящего и называя его разными отрицательными именами: от „неклассической философии“ до „пост-модерна“. Но вместе с тем, Гегель как „великий завершитель“ оказывается тем, в тени кого мы живём, зачастую совершенно невольно, не ведая, чьими словами говорим, рассуждая о ходе истории, „великих личностях“, этапах мировой истории и понимая её как движение к свободе. А из числа его наследников достаточно назвать хотя бы марксизм, чтобы ощутить степень влияния этого способа понимать историю», — следует из анонса.

На лекции разговор также пойдёт о том, «отчего философию истории Гегеля зачастую понимают весьма односторонне, если не сказать, совершенно неверно». Кроме того, лектор расскажет, почему Гегель считал её необходимым завершением «Теодицеи» Лейбница, оправдания Бога.

Вход — 300 руб.