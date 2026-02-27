Мэрия пригласила жителей обсудить отклонения от параметров строительства

Мэрия пригласила жителей обсудить отклонения от параметров строительства
Изображение: скриншот публичной кадастровой карты
Администрация Калининграда объявила о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:130817:872.

Согласно данным публичной кадастровой карты, площадь указанного участка — 676 кв.м. Разрешено для индивидуального жилищного строительства.

Обсуждения пройдут с 26 февраля по 19 марта 2026 года. Документация размещена на официальном сайте администрации города в разделе, посвященном общественным обсуждениям и публичным слушаниям в сфере строительства.

С 6 по 12 марта экспозиция проекта будет представлена в МКУ «Центр документационного обеспечения деятельности администрации» на площади Победы, 1, а также в Центральной городской библиотеке имени А.П. Чехова на Московском проспекте.

В указанные сроки жители смогут направить предложения и замечания через официальный сайт администрации, платформу обратной связи, в журнале учёта посетителей экспозиции либо в письменной форме через МКУ «ЦДОД». Консультации по проекту запланированы на 10 и 11 марта в здании центра документационного обеспечения.

Контактные телефоны организатора общественных обсуждений опубликованы на официальном сайте администрации.

