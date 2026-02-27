В КЖД рассказали, как будут курсировать пригородные поезда 7-9 марта

С 7 по 9 марта все пригородные поезда на Калининградской железной дороге будут курсировать по расписанию выходного и праздничного дня. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

Время отправления «Ласточек» из Зеленоградска до Пионерского Курорта и Светлогорска запланирован на 9:00 и 11:29 (до ст. Светлогорск-2), 13:14 (до ст. Светлогорск-1), 18:10 (до ст. Пионерский Курорт), 20:56 (до ст. Светлогорск-2). Обратно из Светлогорска-2 поезда отправятся в 10:22 и 12:24, из Светлогорска-1 — в 14:07, а из Пионерского Курорта — в 19:23.

В сообщении Калининград — Светлогорск время отправления «Ласточки» из Калининграда: 6:18, 7:41, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:03, 16:44 (с Северного вокзала), 17:40, 18:41. Обратно из Светлогорска: в 7:39, 8:57, 11:37, 12:38, 13:39, 15:16 (до Северного вокзала), 15:40, 16:42, 17:51, 18:54, 19:57.

Вечерний пригородный поезд, отправляющийся в 18:21 с Южного вокзала в Неман, 7 и 8 марта курсировать не будет. 9 марта он отправится по расписанию. Утренний поезд из Немана 8 и 9 марта также не курсирует. С 8 на 9 марта переносится отправление вечернего рельсового автобуса в 17:20.

В сообщении Калининград — Мамоново 7, 8 и 9 марта будет курсировать пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25 и в обратном направлении в 16:20.

В сообщении Калининград — Багратионовск пригородные поезда будут отправляться с Южного вокзала в 8:25, а со станции Багратионовск — в 14:15.

Всю актуальную информацию о расписании движения поездов пригородного сообщения можно узнать на официальном сайте АО «КППК», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также телеграм-боте «Электрички РЖД».