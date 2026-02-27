Синоптики: морозный период в Калининграде был самым долгим с 1947 года

В Калининградской области безоттепельный период продлился 38 суток — с 4 января по 10 февраля. Это был самый долгий морозный период с 1947 года. При этом в Советске безоттепельный период достиг 48 суток — он длился с 3 января по 19 февраля. Об этом сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Метеорологическая зима в Калининграде и области продлилась 54 дня (в Балтийске — 53 дня) — с 30 декабря по 21 февраля. Это самый длительный промежуток метеорологической зимы с 2018 года, когда метеозима продлилась 58 дней.

Минимальную температуру зафиксировали 16 февраля — она составила −26°C. Высота снежного покрова достигла 28 сантиметров (в черте города по фактическим измерениям снежный покров достигал ~40 сантиметров). Кроме того, 2, 3 и 16 февраля были зафиксированы три суточных рекорда минимальной температуры.

Сейчас в Калининграде и области началась метеорологическая весна — период, когда среднесуточная температура воздуха переходит в положительные значения. Для наступления метеорологической весны сумма положительных отклонений среднесуточной температуры с момента первого перехода через 0°C должна превысить сумму отрицательных отклонений.

«На метеостанции Калининграда (Низовье) среднесуточная температура поднялась выше 0°C 22 февраля. Хотя 25 и 26 февраля она вновь опускалась в слабые отрицательные значения, накопленное тепло за 22–24 февраля оказалось больше, чем последующее похолодание. Таким образом, отсчет метеорологической весны „не обнулился“. Судя по дальнейшим прогнозам, в предстоящую неделю нас ждет высокая положительная аномалия, поэтому шансы продолжения метеорологической зимы минимальны», — пояснили синоптики.