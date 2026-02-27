Инвестор назвал причину остановки реконструкции водонапорной башни Правдинска

Реконструкция и приспособление к современному использованию исторической водонапорной башни в Правдинске пока поставлены инвесторами на паузу. О причинах остановки работ «Новому Калининграду» сообщил один из собственников объекта Сергей Шаранов.

«Мы провели работы по обследованию, сделали проект лестницы, но по семейным обстоятельствам пока этот проект заморозили, — пояснил Шаранов. — Сейчас пока ведется судебное разбирательство. У объекта два собственника, я и моя бывшая супруга, и она не хочет делать ни поддержание, ни ремонт этой башни. А согласно брачному договору, оба собственника должны этим заниматься. Как закончится, продолжим».

В октябре 2025 года «Новому Калининграду» стало известно, что старинную водонапорную башню в Правдинске не смогут открыть для посетителей до конца года, а договор с управляющим Денисом Калиновским был расторгнут.

Напомним, что работы по благоустройству, а также противоаварийные мероприятия на внутренней лестнице водонапорной башни-памятника в Правдинске начались весной 2025 года

Изначально собственник планировал организовать внутреннюю смотровую площадку, а также открыть в башне музей, концепция которого не разглашалась.

Выведенное из эксплуатации историческое сооружение располагается по адресу улица Кутузова, дом № 23. В декабре 2022 года администрация Правдинска продала её на аукционе за 2 млн рублей (начальная цена составляла — 640 тыс. руб. — прим. «Нового Калининграда»).

В протоколе было указано, что 50-метровую башню купил индивидуальный предприниматель Сергей Шаранов. Основной вид его деятельности — музейная деятельность.

Башня была построена в 1924 году для обеспечения водой Фридланда (ныне Правдинск — прим. «Нового Калининграда»). До 2012 года она действовала по прямому назначению. В введением в строй в Правдинске станции водозабора необходимость в эксплуатации башни отпала. Шаранов на момент покупки был директором гостинично-развлекательного центра «Парадокс» в Зеленоградске.