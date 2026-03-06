Минздрав сообщил график работы поликлиник в выходные 7-9 марта

Медицинские учреждения Калининградской области изменят график работы в предстоящие праздничные выходные с 7 по 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В субботу, 7 марта, амбулаторно-поликлиническая служба будет работать в режиме дежурных служб и неотложной помощи. Прием пациентов в поликлиниках будут вести дежурные врачи.

8 и 9 марта в поликлинических отделениях объявлены выходные дни. При этом в случае острой зубной боли жители региона смогут обратиться к дежурному врачу Областной стоматологической поликлиники на улице Клинической, 69 в Калининграде.

Стационары и травматологические пункты в праздничные дни продолжат работу в круглосуточном режиме. Круглосуточно будет функционировать и Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Пресс-служба напомнила, что вызвать бригаду скорой помощи можно по телефонам 103 и 112.

Также без перерывов будет работать единая горячая линия по номеру 122.

В министерстве уточнили, что со вторника, 10 марта, медицинские организации региона вернутся к обычному графику работы.