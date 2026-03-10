Жителей области предупреждают об опасности выхода на лед

Все новости по теме: Безопасность
Жителей области предупреждают об опасности выхода на лед

С учетом установившихся плюсовых температур жителям Калининградской области не следует выходить на лед водоемов, поскольку это опасно для жизни. Об этом предупреждает региональное управление СК.

«Несмотря на потепление, некоторые водоемы всё ещё покрыты льдом. Это создает иллюзию безопасности, однако тонкий весенний лед крайне опасен. <...>Категорически запрещается ходить по льду весной, особенно детям. Даже внешне прочный слой может оказаться хрупким и ненадежным» — подчеркивают в ведомстве.

В СК призывают родителей объяснить детям возможные последствия несоблюдения мер безопасности. Заметив детей, «играющих рядом с замерзшими поверхностями», следует сообщить об этом взрослым либо сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее региональное управление МЧС сообщило, что в Калининградском заливе в районе замка «Бальга» рыбаки оказались отрезаны от суши из-за подтаявшего льда вдоль береговой линии. Доставлять на берег 58 человек, в том числе 6 детей, пришлось спасателям.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter