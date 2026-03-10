Жителей области предупреждают об опасности выхода на лед

С учетом установившихся плюсовых температур жителям Калининградской области не следует выходить на лед водоемов, поскольку это опасно для жизни. Об этом предупреждает региональное управление СК.

«Несмотря на потепление, некоторые водоемы всё ещё покрыты льдом. Это создает иллюзию безопасности, однако тонкий весенний лед крайне опасен. <...>Категорически запрещается ходить по льду весной, особенно детям. Даже внешне прочный слой может оказаться хрупким и ненадежным» — подчеркивают в ведомстве.

В СК призывают родителей объяснить детям возможные последствия несоблюдения мер безопасности. Заметив детей, «играющих рядом с замерзшими поверхностями», следует сообщить об этом взрослым либо сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, ранее региональное управление МЧС сообщило, что в Калининградском заливе в районе замка «Бальга» рыбаки оказались отрезаны от суши из-за подтаявшего льда вдоль береговой линии. Доставлять на берег 58 человек, в том числе 6 детей, пришлось спасателям.