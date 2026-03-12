Горвласти назвали даты проведения первого этапа акарицидной обработки

Все новости по теме: Город
В Калининграде с 13 по 25 марта будут проводить первый этап акарицидной обработки города при условии хорошей погоды. Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Подрядчик должен обработать почти 6 млн кв. м. территории, в которую входят детские и спортивные площадки, обочины дорог и тротуаров, клумбы и скверы, береговые полосы водоёмов. В городских парках начнут травить клещей по отдельному контракту — с 16 по 25 марта. Все образовательные учреждения Калининграда также в обязательном порядке проводят подобные мероприятия.

«И хотя подрядчики обязаны применять исключительно сертифицированные Роспотребнадзором препараты, горожан всё же прошу быть внимательнее, не игнорировать объявления, предупреждающие о проводимых работах, и не срывать их. Если видите объявление, то в течение трех дней после обработки лучше ограничить выгул домашних животных по данным адресам», — добавила Дятлова.


