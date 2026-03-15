Калининградцев приглашают на встречу врачей о здоровье сердца

В Калининградской областной научной библиотеке (КОНБ) 15 марта пройдет открытая конференция «Дела сердечные. Здоровое сердце — здоровая жизнь» (16+). Встреча будет посвящена профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и вопросам сохранения здоровья, сообщили в пресс-службе КОНБ.

«На одной площадке соберутся кардиологи, сомнолог, гинеколог и эндокринолог, чтобы с нашими читателями поговорить о том, что волнует каждого, — как сохранить здоровье сердца и сосудов, уменьшить риск болезней и улучшить качество жизни», — отметили организаторы.

Встречу проведут кардиологи Екатерина Курт-Коваленко, Мария Кружкова, Дарья Давкина и Александра Юшкевич, а также гинеколог Маргарита Герлеман и эндокринолог Юлия Носова.

Организаторы отмечают, что участники смогут получить ответы на вопросы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и рекомендации по сохранению здоровья.

Конференция пройдет с 11:00 до 14:00. Вход свободный.

