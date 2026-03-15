Корытный: без новой рулежной дорожки расширение Храброво — «мартышкин труд»

Калининградский аэропорт Храброво работает на пределе возможностей и готовится к расширению инфраструктуры. Об этом сообщил на заседании Комитета по транспорту и таможне Калининградской торгово-промышленной палаты гендиректор аэропорта Александр Корытный.

По его словам, в последние годы аэровокзал испытывает серьезную нагрузку. «Аэровокзал уже полностью в прошлом году работал на пределе своих возможностей. [Мы работали] изобретая велосипед реально на пустом месте, пытаясь как-то изменить технологии, внести какие-то изменения, дополнения, чтобы не страдал оборот воздушного судна и чтобы не страдали пассажиры», — сказал Корытный.

Он отметил, что сложностей добавляют ограничения воздушного пространства. «Мы полдня сидим — ни одного борта на перроне, курим бамбук. И потом неожиданно слетается сразу по 20-25 бортов, которые все хотят быстренько обслужиться и улететь», — пояснил гендиректор аэропорта.

По его словам, Калининград вошел в число аэропортов холдинга Новапорт, которые планируется расширять. «Стоимость нашего проекта, который мы собираемся в Калининграде сделать, будет порядка 19-20 млрд рублей. [В перспективе] терминал площадью примерно 50 тысяч квадратных метров. Ещё один мы собираемся строить — он будет отдельный и соединяться переходными галереями с действующим», — сообщил Корытный.

Новый терминал планируется использовать для внутренних рейсов. «Расширяем только сектор внутренних воздушных линий. Расширять международные линии пока нет особого резона и смысла», — отметил он.

При этом гендиректор подчеркнул, что строительство аэровокзала необходимо увязать с развитием аэродромной инфраструктуры. «Построить аэровокзал и не расширить аэродромную инфраструктуру, не построить магистральную рулёжную дорожку — особого смысла, наверное, нет. Потому что [сейчас] пропускная способность аэродрома — 16 взлётно-посадочных операций в час. Если будет построена магистральная рулёжная дорожка, она может увеличиться практически вдвое», — сказал он.

Корытный отметил, что в пиковые периоды самолеты выстраиваются в очереди. «Самолёты в пиковые нагрузки стоят в очереди на взлёт и на прилёт. Организация воздушного движения работает на пределе своих возможностей, потому что нам никуда не залететь: вокруг нас „друзья“, которые нас никуда не пускают», — заявил он.

Проект магистральной рулежной дорожки планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. «Структура работы государственно-частного партнёрства достаточно сложная, <...> и она уже в некоторых аэропортах работает как пилотный проект. В частности, в Кемерово. И как только она наберёт обороты и будет легализована официально на всех уровнях, то мы, наверное, будем одними из первых, кто попадёт под магистральное проектирование и строительство магистральной рулёжной дорожки. И вот эти два момента: новый аэровокзал и МРД желательно увязать, чтобы они были вместе. Сделав одно и не сделав другое, ну, это будет мартышкин труд», — подчеркнул Корытный.

Ранее Корытный сообщил, что в 2025 году аэропорт Храброво обслужил рекордные 5,015 млн пассажиров. Этот показатель превысил проектную пропускную способность действующего терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров в год.