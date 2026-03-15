Калининградцы пожаловались на работу транспорта после матча «Балтика» — ЦСКА

Жители Калининграда пожаловались на проблемы с общественным транспортом после матча «Балтика» — ЦСКА. Обсуждение возникло в социальных сетях под одной из публикаций «Нового Калининграда» о прошедшей игре.

Горожане сообщили, что после окончания встречи часть болельщиков не смогла уехать в спальные районы города из-за завершения работы автобусов и маршрутных такси в позднее время. По словам пользователей, основной поток транспорта ходил только до центра, тогда как добраться дальше было затруднительно.

В комментариях отмечается, что на матч пришло большое количество зрителей, включая семьи с детьми, однако дополнительный общественный транспорт после игры организован не был.

Участники обсуждения предложили продлевать работу автобусов и маршруток в дни проведения футбольных матчей, особенно если игры заканчиваются поздно вечером. По мнению горожан, такая мера позволила бы снизить нагрузку на такси и обеспечить возможность безопасно добираться домой после массовых мероприятий.