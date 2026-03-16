Прохладно и дождливо: погода в Калининградской области 16 марта

В понедельник, 16 марта, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная погода с дождём. Максимальная температура воздуха днём +8°С, ночью столбик термометра местами опустится до 0°С. Скорость ветра составит от 0 до 2 м/с с порывами до 5 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт. ст. Относительная влажность 89%. Температура воды: +2.4°. Продолжительность светового дня — 11 часов и 51 минута.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +7°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Ночью на побережье +5°С. На остальной территории региона днём +8...11°С, ночью +1...+2°С. В течение суток возможны умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается пасмурная погода с дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +2,9°С, днём потеплеет до +5,8°С, вечером похолодает до +4,8°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную погоду, временами дождь. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +6...+11°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром по области +3...+7°C (в Калининграде и на западе области — прохладнее, на востоке — теплее), преимущественно облачно и временами ожидаются слабые/ умеренные дожди (особенно в западной и центральной части региона: Зеленоградский, Полесский, Гурьевский, Славский, Правдинский, Багратионовский, Гвардейский районы, включая Калининград). Днём в Калининграде и на западе региона +4...+8°C, в восточной части области до +8...+12, облачно и ожидаются слабые/ умеренные дожди (особенно на западе региона, включая Калининград). Вечером +2...+5°C, облачно с прояснениями и временами ожидаются дожди, преимущественно в западной, центральной части региона (Черняховский, Гвардейский, Славский, Правдинский, Зеленоградский, Полесский, Гурьевский районы, во второй половине вечера зона осадков сместится на восток области), на западе и в Калининграде возможна дымка, туман. Ветер в течение суток переменный (преимущественно с юго-восточного на юго-западный), слабый (1-5 м/с).