Калининградская область стала лидером по доле китайских автомобилей в России

Все новости по теме: Автопром
Калининградская область стала лидером по доле китайских автомобилей в России

В Калининградской области доля автомобилей китайских брендов достигла 62%. Показатель оказался самым высоким среди регионов России. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Всего за первые два месяца 2026 года в стране было продано 160,6 тыс. новых легковых автомобилей, из них 64,2 тыс. пришлось на китайские бренды. В среднем по России их доля составила 40%, снизившись по сравнению с прошлым годом (51,7%). По словам Сергея Целикова, основная причина снижения — запуск производства китайских моделей под российскими марками. Самую большую долю «забрал» Tenet у Chery.

Доля китайских машин в Калининградской области превышает как среднероссийский уровень, так и показатели большинства регионов. В Москве доля «китайцев» составляет 49%, в Московской области — 52%, в Санкт-Петербурге — 51,4%. Минимальные показатели зафиксированы в Калмыкии (15%), Ингушетии (17%) и Камчатском крае (18%).

В целом Северо-Западный федеральный округ (49,5%) оказался лидером по доле китайских автомобилей, опередив Центральный (45,2%) и Сибирский (42,6%) федеральные округа.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter