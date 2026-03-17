Калининградская область стала лидером по доле китайских автомобилей в России

В Калининградской области доля автомобилей китайских брендов достигла 62%. Показатель оказался самым высоким среди регионов России. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.



Всего за первые два месяца 2026 года в стране было продано 160,6 тыс. новых легковых автомобилей, из них 64,2 тыс. пришлось на китайские бренды. В среднем по России их доля составила 40%, снизившись по сравнению с прошлым годом (51,7%). По словам Сергея Целикова, основная причина снижения — запуск производства китайских моделей под российскими марками. Самую большую долю «забрал» Tenet у Chery.

Доля китайских машин в Калининградской области превышает как среднероссийский уровень, так и показатели большинства регионов. В Москве доля «китайцев» составляет 49%, в Московской области — 52%, в Санкт-Петербурге — 51,4%. Минимальные показатели зафиксированы в Калмыкии (15%), Ингушетии (17%) и Камчатском крае (18%).

В целом Северо-Западный федеральный округ (49,5%) оказался лидером по доле китайских автомобилей, опередив Центральный (45,2%) и Сибирский (42,6%) федеральные округа.