Безоблачно и без осадков: погода в Калининградской области 18 марта

Днём в среду 18 марта в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха прогнозируется на уровне +11°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер северный, слабый, атмосферное давление — 773 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +7°С, ночью +2°С, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +12°С, ночью −3°С. На всей территории региона без осадков.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду ожидается безоблачная погода. Температура утром около нуля, днём +8°С, вечером +2°С. Ветер утром южный, вечером северный, слабый. Атмосферное давление составит 774 мм рт. ст., влажность днём 74%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в ночь на среду в Калининграде и области воздух остынет до +1°...-2°C (местами до −3°C), дымка, возможен туман, гололедица. Утром ожидается −1°...+5°C, переменная облачность, дымка, туман по области будут рассеиваться, без осадков. Днём до +7°...+10°C, в восточной части региона до +9°...+12°C, у побережья будет значительно прохладнее: до +4...+7°C. В Калининграде и области — малооблачно/переменная облачность, у побережья (особенно у моря) в течение дня возможна дымка, туман. Вечером похолодает до +2°...-2°C по области, переменная облачность (местами возможна дымка, туман, гололедица). Ветер в течение суток переменных направлений (преимущественно северо-западный), слабый/штиль (0-5 м/с). Атмосферное давление 772-773 мм рт. ст.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. На дорогах возможна местами гололедица. Высота волн у побережья Калининградской области до 0,5 м.

