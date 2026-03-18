ВЦИОМ: большинство россиян по-прежнему сожалеют о распаде СССР

Большинство россиян спустя 35 лет после референдума о сохранении Советского Союза продолжают сожалеть о его распаде и считают, что его можно было избежать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные аналитическим центром ВЦИОМ.

По данным опроса, о распаде СССР сожалеют 57% опрошенных — практически столько же, сколько и в предыдущие годы наблюдений. При этом 57% респондентов уверены, что Советский Союз можно было сохранить, а 61% заявили, что проголосовали бы за его сохранение, если бы подобный референдум проходил сегодня.

Исследование показывает заметный поколенческий разрыв в оценках. Среди старших россиян доля тех, кто сожалеет о распаде страны, достигает 79%, тогда как среди молодежи этот показатель составляет лишь 14%. Молодые респонденты чаще воспринимают распад СССР как закономерный исторический процесс, тогда как для старших поколений он остается личным жизненным опытом.

Главными аргументами сторонников сохранения СССР остаются представления о сильном государстве, социальной стабильности и чувстве единства народов. Противники идеи возвращения к советской модели чаще говорят о необратимости исторических изменений и отсутствии смысла возвращаться к завершенному этапу истории.

Ответственность за распад страны россияне в первую очередь возлагают на политическое руководство того времени. Среди конкретных фигур чаще всего называют Бориса Ельцина (17%) и Михаила Горбачева (16%). При этом среди молодых участников опроса персональная оценка событий выражена значительно слабее — многие затруднились назвать виновных.

Социологи отмечают, что отношение к СССР постепенно меняется: эмоциональная ностальгия уступает место исторической памяти по мере смены поколений.