Калининградская контрольно-счетная палата попросила расширить ей штат

Калининградская контрольно-счетная палата обратилась к депутатам с просьбой расширить ей штат. На заседании комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике во вторник, 17 марта, председатель городской КСП Ирина Михайлова пожаловалась, что ее ведомству были увеличены объемы проверяемых бюджетных средств.

«В связи с этим возникла необходимость увеличения штатной численности и изменения структуры. Мы предлагаем разделить направления контрольно-счетной палаты на три (сейчас их два): аудиторское, градостроительное и бюджетное», — сообщила Михайлова.

Она уточнила, что бюджетное направление планирует разделить на контрольное и экспертно-аналитическое. Для этого КСП нужен дополнительный аудитор, который возглавит новое направление, и дополнительный инспектор.

На комиссии против расширения штата выступил всего один депутат. В случае, если предложение поддержит Горсовет, в июне этого года в КСП появится два дополнительных сотрудника.