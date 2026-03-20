Елена Дятлова объяснила, почему цветы в городе высаживают, несмотря на заморозки

В Калининграде на городских клумбах уже несколько дней подряд высаживают цветы-однолетники несмотря на ночные заморозки. Как пояснила в пятницу, 20 марта, глава администрации Калининграда Елена Дятлова, эти цветы не должны погибнуть от морозов.

«Если вы видели, в Калининграде начали высаживать цветы. Виолы и примулы выдерживают небольшие заморозки. Всё-таки хочется уже, чтобы весна пришла. А первые цветы — это то, что украшает город», — объявила она.

Напомним, что про высадку первых цветов Елена Дятлова сообщила в своем телеграм-канале еще 18 марта.

«Цветники появляются: у монумента Мать‑Россия, возле „Борющихся зубров“ на проспекте Мира, в сквере Достоевского, на разворотных кольцах, в том числе на кольце улиц Донского — Румянцева — Колоскова, в сквере Энергетиков. До 4 апреля высадим цветы на 25 клумбах, — сообщила тогда глава. — Традиционно тематическая клумба будет у библиотеки им. А.П.Чехова. В этом году разрабатываем для нее проект, посвященный 80-летию Калининградской области».