Для Калининградской области составили актуальный портрет туриста

Составлен очередной портрет типичного туриста, приезжающего в Калининградскую область. Об этом рассказали в региональном минтуризма со ссылкой на аналитику сервиса путешествий «Туту».

«Чаще всего наш регион посещают путешественники от 40 до 45 лет со средним доходом примерно 120 тысяч рублей в месяц. Из них 60% — представительницы прекрасного пола», — отметили в министерстве.

Калининградская область больше всего привлекает туристов из следующих регионов: Москва (22,5%), Санкт-Петербург (15%), Московская область (12% — 12,5%), Свердловская, Саратовская, Ленинградская, Белгородская области (суммарно 12%).

Согласно данным исследования, современный турист ищет не просто поездку, а яркие впечатления и эмоции, добавили в министерстве.

«Наш турист — сильная и независимая женщина из Москвы и Санкт-Петербурга», — заявил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на Балтийском туристическом форуме в Светлогорске в 2024 году.

