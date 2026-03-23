В Калининграде обозначили сроки весенней уборки

Основные мероприятия в рамках традиционной весенней уборки в Калининграде необходимо завершить в первой половине апреля. Об этом сообщили в региональном минприроды со ссылкой на горадминистрацию.

«В преддверии сезона весенней уборки администрация города уже направила требования управляющим компаниям завершить основные работы по очистке территорий в первой половине апреля. Важное уточнение: растительные отходы (листва, ветки), образованные в ходе субботников, будет вывозить региональный оператор. Часть древесно-кустарниковых остатков направят в специализированную организацию для дальнейшей переработки», — говорится в сообщении.

О начале уборки власти сообщили в марте. По словам главы горадминистрации Елены Дятловой, улицы областного центра моют с шампунем. 4 апреля в Калининградской области планируют провести общий субботник.