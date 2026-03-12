В мэрии Калининграда рассказали, что начали мыть улицы с шампунем

В мэрии Калининграда рассказали, что начали мыть улицы с шампунем
Фото: архив Нового Калининграда
Все новости по теме: Город

В Калининграде началась весенняя генеральная уборка. О том, что улицы МБУ «Чистота» принялась отмывать водой с шампунем, журналистам в четверг, 12 марта, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Вы должны были увидеть, что вдоль обочины нет песка. Технику „Чистоты“ мы „переобули“, поставили другое навесное оборудование, и вот уже дня три моем дороги водой с шампунем», — сообщила Дятлова.

Чиновница пояснила, что ночью такую уборку стараются пока не проводить, так как в это время еще сохраняются минусовые температуры.

«Еще промерзшая земля, а ночью где-то плюс два градуса. Не хотим создать ледяную корочку. Мы пройдём водой, а она еще схватится. Но мы интенсивно начинаем убирать с дорог то, что высыпали всю зиму», — добавила она.

Мыть с шампунем тротуары в Калининграде пока не планируют (песок лишь сметут щетками). Кроме того, сохранять высыпанный на улицы песок для повторного использования горвласти не будут, так как этот смёт имеет примесь нефтепродуктов.

«Он подлежит утилизации», — заключила глава.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter