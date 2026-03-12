В мэрии Калининграда рассказали, что начали мыть улицы с шампунем

В Калининграде началась весенняя генеральная уборка. О том, что улицы МБУ «Чистота» принялась отмывать водой с шампунем, журналистам в четверг, 12 марта, рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Вы должны были увидеть, что вдоль обочины нет песка. Технику „Чистоты“ мы „переобули“, поставили другое навесное оборудование, и вот уже дня три моем дороги водой с шампунем», — сообщила Дятлова.

Чиновница пояснила, что ночью такую уборку стараются пока не проводить, так как в это время еще сохраняются минусовые температуры.

«Еще промерзшая земля, а ночью где-то плюс два градуса. Не хотим создать ледяную корочку. Мы пройдём водой, а она еще схватится. Но мы интенсивно начинаем убирать с дорог то, что высыпали всю зиму», — добавила она.

Мыть с шампунем тротуары в Калининграде пока не планируют (песок лишь сметут щетками). Кроме того, сохранять высыпанный на улицы песок для повторного использования горвласти не будут, так как этот смёт имеет примесь нефтепродуктов.

«Он подлежит утилизации», — заключила глава.