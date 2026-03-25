В Калининградской области пострадал ребёнок, пытавшийся поджечь сухую траву

В Калининградской области несовершеннолетний получил ожоги при попытке поджечь сухую растительность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации спасателей, в ожоговое отделение Центральной городской клинической больницы Калининграда поступил ребенок с ожогами головы, ягодиц, нижних конечностей и правой руки.

«По предварительной информации, травмы получены при поджоге сухой растительности. Ребёнок, взяв бензин из гаража, использовал его для розжига. Пламя стремительно распространилось по следу горючего к ёмкости, что привело к воспламенению», — сообщили в пресс-службе.

В МЧС уточнили, что угрозы жизни пострадавшего нет.

Спасатели напоминают родителям о необходимости контролировать досуг детей, не оставлять их без присмотра и хранить спички, зажигалки и легковоспламеняющиеся жидкости в недоступных местах. Также взрослым рекомендуют регулярно объяснять детям правила пожарной безопасности и опасность игр с огнем.

[x]
