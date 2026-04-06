В ОМС включили онковакцины для лечения рака

Россияне в рамках ОМС смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».



По словам Мишустина, теперь в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний. «Речь идет о препаратах, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью», — пояснил он.

В перечень вошли лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, противоопухолевая терапия метастатического колоректального рака с использованием пептидной вакцины «Онкопепт», а также Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

В сентябре прошлого года стало известно, что российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова тогда уточнила, что в ходе исследования была доказана безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокая эффективность в части уменьшения размеров и замедления роста опухоли и повышения выживаемости пациентов.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн высказал мнение, что пациенты должны получать вакцину против рака бесплатно, а государство — взять на себя все расходы. «Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно»,— сказал онколог.

О том, что вакцины от рака могут включить в ОМС уже в 2026 году, в Минздраве сообщили 11 марта.