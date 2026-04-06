В ОМС включили онковакцины для лечения рака

Все новости по теме: Медицина
Россияне в рамках ОМС смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, пишут «Ведомости».

По словам Мишустина, теперь в систему обязательного медицинского страхования (ОМС) включены персонализированные методы лечения онкологических заболеваний. «Речь идет о препаратах, которые разрабатываются индивидуально под конкретного пациента и учат его иммунитет бороться с опухолью», — пояснил он.

В перечень вошли лекарственная противоопухолевая терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, противоопухолевая терапия метастатического колоректального рака с использованием пептидной вакцины «Онкопепт», а также Т-клеточная иммунотерапия с применением генетически модифицированных T-лимфоцитов с химерным антигенным рецептором CAR-T.

В сентябре прошлого года стало известно, что российская вакцина против рака успешно прошла доклинические исследования. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова тогда уточнила, что в ходе исследования была доказана безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокая эффективность в части уменьшения размеров и замедления роста опухоли и повышения выживаемости пациентов.

Ранее главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн высказал мнение, что пациенты должны получать вакцину против рака бесплатно, а государство — взять на себя все расходы. «Мы думаем, что это не будет лекарством для избранных. Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тыс. руб. должны будем выходить, я для государства имею в виду, для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно»,— сказал онколог.

О том, что вакцины от рака могут включить в ОМС уже в 2026 году, в Минздраве сообщили 11 марта.


Telegram | MAX

Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter