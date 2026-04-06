Экс-губернатора Курской области Смирнова приговорили к 14 годам колонии за взятки

Ленинский районный суд Курска признал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова виновным в получении взяток и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.



Суд также назначил ему штраф в размере 400 млн рублей и постановил конфисковать 20 млн рублей.

«Путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Смирнову Алексею Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 10 лет», — сказала судья.

Как установил суд, Смирнов вместе со своим заместителем Алексеем Дедовым получил более 12,9 млн рублей за покровительство компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000», пишет «Коммерсант». Ещё 8 млн рублей чиновники получили от компании «КТК сервис», связанной с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым.

Взамен с этими организациями заключались контракты на строительство объектов в регионе, в том числе оборонительных сооружений. Общая стоимость работ превысила 192 млн рублей.

Гособвинение запрашивало для Смирнова 15 лет колонии строгого режима и штраф 500 млн рублей. Защита настаивала на условном сроке.

Экс-губернатор заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, признал вину и раскаялся. На суде фигурант рассказал, что схему получения взяток от подрядчиков ему в 2022 году предложил Роман Старовойт, занимавший тогда пост главы региона.