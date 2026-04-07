Минздрав рассказал, как школьники могут получить допбаллы при поступлении в медвузы

В Калининградской области все участники профориентационных мероприятий могут претендовать на дополнительные пять баллов при поступлении в медицинские вузы по целевому направлению от регионального минздрава. Информация об этом размещена на сайте кадровой программы ведомства.

Как сообщили в минздраве, для получения дополнительных баллов обучающиеся общеобразовательных учреждений, закрепленных за медицинскими организациями, могут принять участие в конкурсе эссе на тему «Профессия будущего» для выпускников 11-х классов.

Для участия необходимо предоставить конкурсную работу на бланке и согласие на обработку персональных данных в отдел кадров медучреждения. С требованиями к эссе можно ознакомиться по ссылке.

Минздрав также напомнил, что в регионе реализуется программа профориентационной работы среди школьников, направленная на привлечение талантливой молодежи в систему здравоохранения. «Медицина — одна из самых востребованных и перспективных сфер, где каждый может найти свое призвание: от клинической практики до научных исследований. Наша цель — помочь молодым людям сделать осознанный выбор и стать частью команды, которая спасает жизни и заботится о здоровье жителей Калининградской области», — отмечают в ведомстве.

Так, министерство предлагает будущим абитуриентам сделать осознанный выбор, предлагая информационную поддержку по поступлению в медицинские вузы и колледжи, а также участию в целевых программах обучения. Кроме того, для школьников организовывают встречи с практикующими врачами и медицинскими работниками и дни открытых дверей в медучреждениях.

