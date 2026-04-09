Около 100 пассажиров «Ласточки» до Светлогорска прошли медицинскую диагностику

Фото: пресс-служба Калининградской пригородной пассажирской компании
Около 100 пассажиров пригородного электропоезда «Ласточка» прошли медицинскую экспресс-диагностику в рамках акции «Вагон здоровья» (16+), приуроченной ко Всемирному дню здоровья, 7 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградской пригородной пассажирской компании (КППК).

Медицинская бригада работала на Светлогорском и Зеленоградском направлениях. «В ходе поездки порядка 100 пассажиров „Ласточки“ смогли пройти экспресс-диагностику: измерить артериальное давление, уровень кислорода в крови и получить консультацию специалиста», — рассказали в пресс-службе.

Акция была направлена на повышение доступности профилактических обследований и популяризацию внимательного отношения к состоянию здоровья, отметила пресс-служба КППК.

Ранее сообщалось, что специальный рейс с медицинской бригадой курсировал по маршруту Калининград — Светлогорск через Зеленоградск, а обследование пассажиров планировалось проводить непосредственно в вагонах поезда во время движения.

[x]
