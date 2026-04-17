Не исключены дожди: погода в Калининградской области 17 апреля

Днём в пятницу, 17 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +11°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер северо-западный, 4 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +8°C, на востоке области +13°C и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу пасмурно, небольшая морось. Температура утром +4°C, днём +10°C, вечером +7°C. Влажность составит до 92%, давление — 764 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу днём в Калининграде и области +9...+12°C, у побережья +5...+8°C, в Калининграде и на западе региона — малооблачно/переменная облачность, без осадков. На востоке области облачно с прояснениями и местами не исключены небольшие кратковременные дожди. «Вечером похолодает от +6...+10°C на закате до +3...+5°C к полуночи, малооблачно/переменная облачность, у побережья возможна дымка, туман (местами сильный). Ветер в течение суток северо-западный, слабый/умеренный (2-8 м/с), днем порывистый (до 10-12 м/с)», — рассказывают метеолюбители.