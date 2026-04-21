Бывший главврач ЦГКБ Сергей Литвиненко возглавил Зеленоградскую больницу
Фото: пресс-служба минздрава Калининградской области
Министр здравоохранения Калининградской области Сергей Дмитриев назначил нового главного врача Зеленоградской центральной районной больницы. Учреждение возглавил Сергей Литвиненко, ранее руководивший Центральной городской клинической больницей Калининграда, сообщили в пресс-службе ведомства.

Литвиненко имеет около 30 лет опыта работы в системе здравоохранения. В 1997 году окончил Смоленскую государственную медицинскую академию по специальности «Педиатрия». Карьеру начал врачом-фтизиатром в противотуберкулезном диспансере региона, затем работал пульмонологом в городской больнице № 3, а также занимал должность заместителя главного врача по лечебной части в Советской ЦРБ.

В 2018-2021 годах он исполнял обязанности главврача, после чего возглавил ЦГКБ. С 2023 года работал заместителем главного врача по терапевтической части КОКБ.

В региональном минздраве отмечают, что Зеленоградская ЦРБ продолжает укомплектовывать штат. С начала года в учреждение пришли врач-педиатр и оториноларинголог по программе «Земский доктор», а также пять сотрудников среднего медицинского персонала. Ожидается, что осенью коллектив пополнят еще два участковых терапевта. В настоящее время укомплектованность больницы составляет около 90%.

