Последний день холода: погода в Калининградской области 29 апреля

Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Стихия

В среду, 29 апреля, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается малооблачная погода без осадков. Максимальная температура воздуха днём +9°С, ночью столбик термометра местами опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 2 до 5 м/с с порывами до 9 м/с, направление — север, северо-запад. Атмосферное давление достигнет отметки 771 мм рт. ст. Относительная влажность 51%. Температура воды: +5°. Продолжительность светового дня — 15 часов и 3 минуты.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +8°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +3°С. На остальной территории региона днём +9...+11°С, ночью — −1...-2°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в понедельник в областном центре ожидается малооблачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +5,4°С, днём потеплеет до +7,6°С, вечером похолодает до +2,4°С. Влажность — до 62%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный 6-11 м/с. Температура воздуха днём +6...+11°С. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром потеплеет от 0...-3°C на восходе до +5...+7°C к полудню, переменная облачность, местами возможны кратковременные заряды дождя/крупы/мокрого снега. Днём в Калининграде и области до +7...+9°C (у побережья +5...+7°C). В Калининграде, у побережья и на западе области — ясно/малооблачно, без осадков. В центральной, восточной и северной части региона переменная облачность, местами не исключены слабые заряды дождя/крупы. Вечером похолодает от +4...+6°C на закате до −1...+3°C к полуночи, переменная облачность (преимущественно верхнего яруса — перистые облака), без осадков. Ветер в течение суток северо-западный, умеренный (4-8 м/с), утром у побережья и днём по всей области в порывах до 9-12 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 770 до 771 мм рт. ст.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

