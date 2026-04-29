К юбилею области в Калининграде оформляют тематические цветники (фото)
Фото: страница Елены Дятловой в соцсети «ВКонтакте»
К 80-летию региона в Калининграде начали оформлять тематические цветники. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в соцсетях.

«Клумба с изображением маяка уже украшает склон у библиотеки имени Чехова. Сейчас подрядчик работает над тремя новыми тематическими цветниками. Главным элементом оформления также станет маяк, который в юбилейный год стал новым официальным символом области», — говорится в сообщении.

Новые цветники планируют расположить:

  • на Московском проспекте, 95;

  • у Дома искусств;

  • на разворотном кольце на пересечении улиц Донского — Колоскова.

Для оформления цветников используются петунии, бархатцы, бегонии, сальвии и другие декоративные растения. Работы планируется завершить в июне.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter