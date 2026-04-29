К юбилею области в Калининграде оформляют тематические цветники (фото)

К 80-летию региона в Калининграде начали оформлять тематические цветники. Об этом рассказала глава горадминистрации Елена Дятлова в соцсетях.

«Клумба с изображением маяка уже украшает склон у библиотеки имени Чехова. Сейчас подрядчик работает над тремя новыми тематическими цветниками. Главным элементом оформления также станет маяк, который в юбилейный год стал новым официальным символом области», — говорится в сообщении.

Новые цветники планируют расположить:

на Московском проспекте, 95;

у Дома искусств;

на разворотном кольце на пересечении улиц Донского — Колоскова.

Для оформления цветников используются петунии, бархатцы, бегонии, сальвии и другие декоративные растения. Работы планируется завершить в июне.