Власти Зеленоградска отказались обустраивать летнюю сцену в городском парке (фото)

Власти Зеленоградска не планируют возвращать демонтированную летнюю сцену в городской парк. Об этом пишет муниципальная газета «Волна».

Вопрос подняла местная жительница, направившая соответствующее обращение в администрацию округа. «Верните городскому парку исторический облик, летнюю сцену, которую администрация демонтировала! Хватит точек общественного питания, торговли, верните народу места для эстетического, культурного времяпрепровождения», — говорилось в сообщении.

В администрации округа ответили, что парк не приспособлен для проведения культурно-массовых мероприятий. «Все же мы хотим, чтобы здесь оставались ухоженные, не вытоптанные газоны и чтобы он по-прежнему оставался локацией для тихого семейного отдыха. Все зрелищные, шумные и массовые мероприятия проводим на площади „Роза ветров“. Именно здесь обустроена сцена и достаточно места для скопления большого количества посетителей концертов и иных развлекательных мероприятий», — говорится в ответе местных властей.

Решение демонтировать сцену с целью включения земельного участка с кадастровым номером 39:05:010102:29 в границы парка было принято в декабре 2020 года.