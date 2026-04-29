Стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием повысили на 10 рублей в день

В Калининграде стоимость питания детей в лагерях с дневным пребыванием повысили на 10 рублей 37 копеек в день. Соответствующее решение было принято депутатами горсовета в среду, 29 апреля.

Вопрос также рассмотрели на внеочередном заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности. Как рассказала и.о. председателя комитета по образованию горадминистрации Наталья Ивкова, органы местного самоуправления Калининграда наделены отдельными полномочиями области по обеспечению питанием детей в возрасте от 6 до 18 лет в муниципальных лагерях с дневным пребыванием. Финансирование осуществляется за счёт средств субвенций, предоставляемых бюджету города из бюджета области, исходя из утверждённого норматива расходов. В текущем году его размер был увеличен на 10,25% до 283 рублей 29 копеек в день.

«При этом анализ рынка и официальной статистической информации показал, что набор пищевой продукции для организации питания в соответствии с требованиями санитарных правил и норм вырастет не менее чем на 15%», — отметила Ивкова.

Комитет по образованию подготовил проект решения в целях сохранения качества питания детей в муниципальных лагерях.

Для обеспечения питанием детей могут также дополнительно использоваться собственные материальные ресурсы и финансовые средства бюджета Калининграда, поэтому было предложено увеличить норматив с 283 рублей 29 копеек до 293 рублей 66 копеек. На эти цели в местной казне предусмотрено порядка 3,5 млн рублей. Решение было принято единогласно.

Летом 2026 года в Калининграде планируется работа 106 лагерей с дневным пребыванием.