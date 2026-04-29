Со школы взыскали 50 тыс. рублей в пользу ученика, которого ударил по уху одноклассник

Все новости по теме: Образование
Со школы взыскали 50 тыс. рублей в пользу ученика, которого ударил по уху одноклассник

Московский районный суд Калининграда взыскал со школы компенсацию морального вреда в пользу ученика, получившего травму во время перемены. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

С иском в интересах несовершеннолетнего в суд обратились после инцидента, произошедшего в ноябре 2024 года. Во время конфликта на перемене один из учеников ударил одноклассника кулаком в область уха. После этого пострадавший почувствовал ухудшение состояния, был госпитализирован и проходил стационарное лечение.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что ребенку были причинены телесные повреждения, сопровождавшиеся физическими и нравственными страданиями. При этом установлено, что в момент происшествия учащиеся находились под надзором образовательного учреждения, которое не обеспечило надлежащий контроль и безопасные условия пребывания.

С учетом положений статьи 151 Гражданского кодекса РФ суд возложил ответственность за причиненный вред на школу. Решением суда с образовательного учреждения взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter