Для муниципального контроля в Калининграде планируют использовать беспилотники

В ходе осуществления муниципального контроля в Калининграде планируют использовать беспилотные летательные аппараты. Соответствующие решения были приняты на заседании городского совета депутатов в среду, 29 апреля.

Речь идёт о выездных обследованиях:

  • автомобильных дорог протяжённостью более 1200 метров;

  • объектов земельного контроля, когда доступ к ним ограничен, осмотру препятствуют глухое ограждение, особенности местности, а также если площадь объекта контроля превышает 1000 кв. метров;

  • объектов благоустройства, если доступ к ним ограничен или отсутствуют подъездные пути.

Изменения направлены на повышение эффективности муниципального контроля.

«В этом году мы будем обращаться к нашим коллегам из комитета по взаимодействию со СМИ. У них есть летательный аппарат, есть обученный человек, который умеет это делать. У нас на сегодняшний день нет ни летательного аппарата, ни человека, поэтому мы этот год посвятим обучению сотрудника нашего и вопросам приобретения того самого летательного аппарата, а пользоваться пока будем имеющимся в другом комитете», — пояснил ранее на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам председатель комитета муниципального контроля горадминистрации Константин Габичев.

