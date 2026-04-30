Местами не исключены дожди: погода в Калининградской области 30 апреля

Днём в четверг, 30 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +12°C. Атмосферное давление — 769 мм, ветер западный, 2 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +9°C, на востоке области +12°С и небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в четверг малооблачно. Температура утром +5°C, днём +10°C, вечером +8°C. Влажность составит до 70%, давление — 772 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг днём в Калининграде и области +7...+10°С, облачно с прояснениями/переменная облачность, без существенных осадков. При этом «местами не исключены небольшие дожди, особенно в северной и восточной частях области». Вечером похолодает от +4...+7°С на закате до +2...+5°С к полуночи.