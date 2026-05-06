Региону выделяют опережающее финансирование на строительство моста через Преголю

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
Калининградской области выделяют 1,5 млрд рублей опережающего финансирования на строительство автодорожного моста через Преголю. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на председателя правительства России Михаила Мишустина.

«Для реализации задач, которые определил глава государства, по формированию комфортной и безопасной среды для жизни направим около 1,5 млрд рублей на опережающее софинансирование реконструкции автомобильного моста через реку Преголю и подходов к нему, — сказал Михаил Мишустин на заседании кабмина. — Эти средства позволят не только ускорить работы по важнейшему для региона объекту, но и значительно разгрузить логистику в его столице — Калининграде, повысить транспортную доступность для местных жителей и гостей, укрепить экономический и туристический потенциал этого субъекта Российской Федерации».

Ранее объект посетила спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Двухъярусный мост должны заменить железнодорожный и автомобильный дублёры. Общая стоимость контрактов — более 23 млрд рублей. Движение по по ж/д дублёру открыли в декабре 2024 года. Длина автодублёра составит 386,7 метра. Изначально достроить мост планировали в 2025 году. Позднее с подрядчиком — АО «Бамтоннельстрой-мост» — было заключено дополнительное соглашение, согласно которому объект должен быть сдан до 31 октября 2026 года. В апреле 2025 года во время визита на объект губернатора Алексея Беспрозванных заместитель генерального директора компании «Бамтоннельстрой-мост» Алексей Мельниченко заявлял о готовности завершить строительство моста в 2026 году при условии, что финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево». В октябре 2025 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщала, что финансирование «разложено» федеральным центром на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы, однако правительством Калининградской области ведётся работа по его ускорению.

